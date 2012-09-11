В Умань хасиды привезут собственных врачей и полицейских

{1-}Паломники-хасиды, которые прибудут в Умань на встречу еврейского нового года привезут собственных врачей и полицейских.

Традиционное паломничество хасидов уже началась. Накануне в Украину прибыл первый самолет с паломниками, передает ТСН.

По традиции, ортодоксальные евреи стремятся встретить праздник на могиле своего духовного учителя Цадика Нахмана. В этом году Умань готовится принять 25-26 тысяч паломников из 40 стран мира.

Как рассказал раввин, руководитель медицинской программы Гилель Коэн, врачей хасиды привезут своих.

"В этом году едут 8 врачей из лучших больниц Израиля, плюс 20 медбратьев и 10 волонтеров, которые работают в Израиле в скорой помощи. И еще тонна лекарств", - сказал медик.

Вместе с паломниками в Умань приедут и израильские полицейские. Иногда только они могут унять слишком веселых хасидов.

Украинская милиция командирует присматривать за порядком около 500 своих сотрудников. Правоохранители готовятся, устанавливая камеры наблюдения в наиболее людных местах, чтобы в реальном времени отслеживать, что происходит на празднике. Для местных жителей праздник - это и хлопоты от поведения гостей, и возможность на тех же гостях заработать.

Напомним, каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан (новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Р.Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

Ранее Главред также сообщал, что город Умань, во время паломничества хасидов в 2011 годуполучил на 20% больше поступлений в бюджет, чем 2010 году.

Фото;видео: tsn.ua

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