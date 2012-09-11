Украинские звезды готовы агитировать во дворах за 10 тысяч

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В предвыборную страду практически все звезды отечественного шоу-бизнеса готовы агитировать где угодно и за кого угодно. Цена вопроса – сумма гонорара. Категорически отказался от политической агитации только экс-нардеп, лидер группы "Океан Эльзы" Станислав Вакарчук.

«Сегодня» попросило украинских звезд поддержать своего кандидата на выборах и практически не встретило отказа.

Почти все исполнители были согласны спеть во дворах Днепровского района и сказать «об очень хорошей женщине» несколько слов. Они были готовы не только на «несколько слов», но и на подробный пересказ биографии кандидата с акцентами на самых лучших ее моментах. Правда, стоило бы это от $10 тысяч до $20 тысяч за 30-50 минут выступления. При этом практически никто не поинтересовался личностью кандидата, чью фамилию корреспондент умышленно называл невнятно.

«Да, это возможно, мы такое практикуем. Если ставится сцена и звук, то можно спеть и в поле. Концерт в Киеве — $10 тысяч, длительность до 50 минут», — сказала директор Виталия Козловского Яна. О кандидате представитель певца даже не спросила, пока журналист сам не напомнил. «Имя кандидата имеет для вас значение? Наша кандидатка — очень хорошая женщина, такая положительная, много работает. Сказать потребуется всего несколько слов: «Это ваш кандидат», — говорит корреспондент. «Нет, ну нам не совсем все равно, — отвечает Яна, — но мы все скажем, не вопрос».

Представители Ани Лорак спросили только о сроках. «Какая у вас дата концерта? Просто у нас всеукраинский тур с 25 сентября до 26 октября. Если ваше мероприятие не попадает в эти сроки — мы готовы. Только дату сообщите дней за 10», — сказал представитель Лорак Владимир. Одним из условий директора певицы было качество сцены, но наше предложение спеть во дворе тоже были готовы рассмотреть. «Все возможно, скажем все, что нужно о вашем кандидате. Давайте сначала утрясем сроки с артисткой, а потом все остальное, в том числе и финансовые условия», — сказал директор.

Представителя Светланы Лободы в первую очередь заинтересовала фамилия кандидата и его партпринадлежность. «Понимаете, дело не в личностных данных вашего кандидата. Просто есть некоторые чисто рабочие нюансы». «А... Понятно, вы еще за кого намерены петь?» — говорит журналист. «Ну да. Пришлите мне смс-кой данные кандидата. Мы должны согласовать его кандидатуру. И если все нормально, наша цена 25 тыс. евро», — сказал представитель певицы.

А вот у певицы Гайтаны дотошно спрашивали о политической принадлежности нашей кандидатки. И после длинного рассказа о ее политической независимости и желании сделать жизнь людям лучше сказали, что нужно посоветоваться. «Понимаете, мы сейчас работаем с одной политической силой, и не можем за кого-то еще агитировать. Ну, правда, если вы не будете настаивать на прямой агитации... Словом, сейчас не могу сказать, а расценка 20 тысяч долларов», — сказал нам представитель Гайтаны Александр.

«У нас специальный гонорар на политику — 15 тысяч евро», — сразу заявили изданию у Русланы. — На сцене живая группа, балет. И какая там у вас дата? А то у нас сейчас все плотненько идет. Мы каждую субботу с 19.00 на Майдане. Но если до этого времени, можем подскочить. Кроме того, еще несколько дней в сентябре и в октябре занято. Мы можем спеть и несколько песен, можем дать полноценный концерт. О личности кандидата потом расскажете, Руслана все скажет, что нужно, не волнуйтесь», — сказала менеджер Карина.

Единственным, кто отказался участвовать в политической агитации, стал экс-нардеп и лидер группы «Океан Эльзы» Станислав Вакарчук. Как сказала его директор Виктория, ни группа, ни сам певец ни участвуют в политических агитациях. «Мы не принимаем участия в любых политических агитациях. Даже если это очень хороший человек, но он занимается политической деятельностью, мы не выступаем», — сказала нам Виктория.

Как ранее писал Главред, украинские звезды определялись со своими гонорарами за работу на политиков еще в июле.

По данным организатора предвыборных туров, пожелавшего остаться неназванным, в то время известные артисты повысили плату за свое выступление в два-три раза. Так, за один агитационный выход Верка Сердючка может запросить более 50 тысяч долларов, Тина Кароль, Наталья Могилевская и Ани Лорак – до 40 тысяч, Ирина Билык – до 30 тысяч. Исполнители "второго эшелона", например, группы "НеАнгелы", "Никита" и "Арктика", по словам источника, довольствуются скромными 10 тысячами долларов за выход.

Прямой призыв голосовать за того или иного кандидата увеличивает гонорар минимум в пять раз.

По оценке Ассоциации политических консультантов, многие кандидаты уже предусмотрели 10-15% предвыборных бюджетов на звездную поддержку, т.е. от 50 до 500 тысяч долларов.

фото: novostiua.net

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