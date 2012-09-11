Сегодня в Харькове продолжится суд над Тимошенко

{1-}Сегодня, 11 сентября, Киевский райсуд Харькова продолжит рассмотрение по сути дела против Юлии Тимошенко по корпорации ЕЭСУ. Начало заседания в 10.00, сообщили в пресс-службе экс-премьера.

Как известно, суд неоднократно переносил заседание из-за отказа экс-премьера Тимошенко принимать участия в судебных заседаниях. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в восьмой раз отказалась от участия в судебном заседании.

Напомним, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в деле ЕЭСУ обвиняется в завладении государственными средствами и уклонении от уплаты налогов. Осуществлению указанных действий предшествовал невозврат в государство валютной выручки от экспорта металла корпорацией ЕЭСУ в сумме более 160 млн долл.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Хозяйственного суда города Киева переданы исковые требования Министерства обороны Российской Федерации против Кабмина Украины о взыскании 3 млрд 239,449 млн грн.

Как сообщал ранее Главред, в октябре 2011 года Тимошенко приговорена к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.

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