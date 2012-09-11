В Луганске регионалы вывели на акцию детей с партийными флагами

В Луганске во время открытия детской площадки школьники держали флаги с символикой Партия регионов.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганского областного избирательного штаба объединенной оппозиции "Батькивщина", пишет "Радио "Свобода".
Несколько десятков учеников местных школ учавствовали в мероприятиях, которые проходили в квартале имени Гагарина.
По данным пресс-службы "Батькивщины", мероприятие проводил кандидат в народные депутаты от Партии регионов по 105-му избирательному округу Сергей Горохов. На одной из фотографий видно, что именно Горохов общается с детьми.
В областном избирательном штабе "Батькивщины" напомнили, что в Украине на законодательном уровне запрещено привлекать несовершеннолетних к политической агитации.
В Партии регионов пока не комментировали это событие.
фото: radiosvoboda.org
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