В Луганске регионалы вывели на акцию детей с партийными флагами

В Луганске во время открытия детской площадки школьники держали флаги с символикой Партия регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского областного избирательного штаба объединенной оппозиции "Батькивщина", пишет "Радио "Свобода".

Несколько десятков учеников местных школ учавствовали в мероприятиях, которые проходили в квартале имени Гагарина.

По данным пресс-службы "Батькивщины", мероприятие проводил кандидат в народные депутаты от Партии регионов по 105-му избирательному округу Сергей Горохов. На одной из фотографий видно, что именно Горохов общается с детьми.

В областном избирательном штабе "Батькивщины" напомнили, что в Украине на законодательном уровне запрещено привлекать несовершеннолетних к политической агитации.

В Партии регионов пока не комментировали это событие.

фото: radiosvoboda.org

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