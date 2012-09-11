Генсек Совета Европы: Украина пообещала соблюдать решение суда по Тимошенко

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Президент Украины Виктор Янукович лично пообещал проследить за выполнением любого решения Европейского суда по правам человека по делам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал в интервью КоммерсантЪ.Украина.

«Виктор Янукович заявлял, что будет уважать решение суда... Если мы говорим конкретно об обязательствах государства перед СЕ и ЕСПЧ, то я не вижу такой тенденции (невыполнение обещаний. — Ред.) А в случае, когда Президент лично заверяет, что будет твердо следовать решению суда, я не сомневаюсь, что это произойдет. Впрочем, это случится лишь после вынесения окончательного решения ЕСПЧ», – сказал Ягланд.

Что же касается жалоб экс-премьера в евросуды, то Ягланд считает, что они не будут объединены в одно рассмотрение.

«В ближайшее время, в течение нескольких недель, будет вынесено решение суда относительно задержания Тимошенко, а также о том, были ли судебные заседания проведены в соответствии с европейскими стандартами. Позже ЕСПЧ возьмется за изучение дела по существу. Юристы Юлии Тимошенко в конце августа уже обратились в суд со второй жалобой. Ее рассмотрят позже, поскольку это требует времени. Насколько я знаю, эти дела уже не будут объединены», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли решения ЕСПЧ иметь какое-нибудь влияние на ситуацию, так как Луценко, жалобу которого Евросуд удовлетворил, все равно отправился в колонию, Ягланд ответил:

«Результат будет! Дело в том, что украинское правительство оспорило решение ЕСПЧ в Большой палате суда. После рассмотрения апелляции Большой палатой все должны будут следовать решению суда. При этом ЕСПЧ может указать властям отпустить заключенного, и любое правительство в Европе обязано следовать судебному решению. В противном случае у правительства, которое не соблюдает решение Страсбургского суда, возникнут настоящие проблемы».

Как ранее писал Главред, Печерский районный суд Киева осенью 2011 года приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Суд признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены.

СоратникиТимошенко назвали приговор "политической расправой" и "попыткой уничтожить оппозицию". Западные страны также назвали процесс над Тимошенко политическим и призвали власти Украины освободить экс-премьера.

фото: hub.coe.int

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