В Харькове под судом собрались 2 тысячи сторонников Тимошенко

{1-} В Харькове перед зданием Киевского райсуда, где в 10.00 начнется заседание по делу в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях, связанных с корпорацией ЕЭСУ, традиционно собрались сторонники и противники экс-премьера.

Противники Тимошенко начали собираться у здания суда около 8.00, но не принесли ни плакатов с надписями против экс-премьера, ни флагов. Они взяли с собой только государственные флаги, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вор должен сидеть в тюрьме», - говорят участники акции, которые называют себя простыми харьковчанами. Среди них также можно увидеть депутатов местных советов от Партии регионов.

С другой стороны площади перед зданием суда собираются сторонники экс-премьера. Они пришли с флагами ВО «Батькивщина», а также с плакатами «Луганск за «Батькивщину», «Марковская «Батькивщина» поддерживает Тимошенко» и др.

Между сторонниками и противниками Тимошенко выстроился кордон милиции. По данным правоохранителей, в обеих акциях принимает участие до 2 тыс человек.

Ранее «Главред» сообщал, что Киевский райсуд вновь соберется на заседание по рассмотрению дела по обвинению Тимошенко в махинациях корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Сейчас экс-премьер проходит курс лечения в ЦКБ №5 (Харьков). Однако она в очередной раз написала заявления об отказе как лично участвовать в заседании суда по делу ЕЭСУ 11 сентября, так и в режиме видеоконференции.

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