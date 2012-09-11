Генсек Совета Европы: закон защищает только русский язык

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По мнению генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, скандальный языковой закон, принятый ВР 3 июля, защищает права только русского языка.

Об этом Ягланд заявил в интервью газете КоммерсантЪ.Украина.

"В законе множество проблем, в особенности связанных с тем, что он защищает, прежде всего, права одного языка, русского, не предлагая такой же защиты другим языкам национальных меньшинств", – отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, насколько этот закон соответствует Европейскую хартию о защите региональных языков и языков нацменьшинств, генсек СЕ напомнил, что этот закон вызвал много замечаний со стороны Венецианской комиссии.

"Правда в том, что такая хартия действительно существует. Что касается этого закона, то у Венецианской комиссии нашлось множество критических комментариев к его тексту. В комиссии остались недовольны языковым законом".

"К слову, ваш президент Виктор Янукович также счел необходимым создать рабочую группу по его изучению", - добавил он.

Как ранее писал Главред, генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заметил, что пребывание одного из лидеров оппозиции Юлии Тимошенко в заключении является проблемой для признания парламентских выборов в Украине.

"Я признаю, что когда один из основных лидеров оппозиции находится в тюрьме, - это проблема".

Генсек также напомнил, что ставить под сомнение заключенные во время премьерства Юлии Тимошенко газовые контракты с Россией лучше было бы не в суде, а демократическим путем.

фото: hub.coe.int



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