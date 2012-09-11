В Харькове начался суд над Тимошенко, а бютовцев разгоняют фонтанами

{1-} В Киевском райсуде Харькова началось заседание по делу в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях, связанных с корпорацией ЕЭСУ, традиционно собрались сторонники и противники экс-премьера.

В понедельник, 11 сентября, экс-премьер написала заявление, в котором отметила, что не сможет принять участие в судебном заседании по состоянию здоровья, напомнила пресс-служба «Батьківщини»

У здания суда собрались сторонники Тимошенко, которые держат плакаты с надписями «Юле, – волю!» и флаги объединенной оппозиции «Батьківщина».

Также оппозиция установила сцену. Когда перед людьми начал выступать нардеп Сергей Пашинский, за его спиной включили огромный фонтан, очевидно рассчитывая, что это помешает выступающим.

С другой стороны площади стоят люди, преимущественно «бюджетники», с флагами Партии регионов. Также среди них есть много работников «Харьковводоканала».

Ранее «Главред» сообщал, что между сторонниками и противниками Тимошенко выстроился кордон милиции. По данным правоохранителей, в обеих акциях принимает участие до 2 тыс человек.

фото: byut.com.ua

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