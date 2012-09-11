Тимошенко не пришла, поэтому суд перенесли на 15 октября

{1-} Киевский райсуд Харькова, в котором должны рассматривать дело в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях, связанных с корпорацией ЕЭСУ, объявил перерыв до 10.00 15 октября.

«Суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимой Тимошенко и защитника Евгении», - сказал председательствующий на процессе судья Константин Садовский.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 сентября экс-премьер написала заявление, в котором отметила, что не сможет принять участие в судебном заседании по состоянию здоровья.

Также напомним, что у здания суда собрались сторонники Тимошенко, которые держали плакаты с надписями «Юле, – волю!» и флаги объединенной оппозиции «Батьківщина».

Также оппозиция установила сцену. Когда перед людьми начал выступать нардеп Сергей Пашинский, за его спиной включили огромный фонтан, очевидно рассчитывая, что это помешает выступающим.

С другой стороны площади стояли люди, преимущественно «бюджетники», с флагами Партии регионов. Также среди них есть много работников «Харьковводоканала».

Ранее «Главред» сообщал, что между сторонниками и противниками Тимошенко выстроился кордон милиции. По данным правоохранителей, в обеих акциях принимает участие до 2 тыс человек.

Новости по теме:

В Харькове начался суд над Тимошенко, а бютовцев разгоняют фонтанами

В Харькове под судом собрались 2 тысячи сторонников Тимошенко

Сокамерница рассказала, как ее хотели купить адвокаты Тимошенко

Сегодня в Харькове продолжится суд над Тимошенко

Тимошенко завтра не привезут в суд - адвокат

Тимошенко в восьмой раз отказалась ехать в суд