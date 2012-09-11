Личный врач бен Ладена рассказал о ненависти Пакистана к США

{1-}

Пакистанская Межведомственная разведка (ISI) считает Соединенные Штаты своим злейшим врагом.

Об этом личный врач покойного главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Шакил Африди, приговоренный в Пакистане к 33 годам заключения, сообщил американскому телеканалу Fox News, сообщает ВВС.

В интервью, которое он дал, находясь в тюрьме в Пешаваре, Африди отметил, что на допросе офицеры контрразведки ISI обвинили его в помощи "главнейшим врагам страны", даже "более опасным, чем индийцы".

По словам медика, другие заключенные тюрьмы сообщили ему, что им постоянно напоминают о необходимости выдумывать причины, по которым они не могли бы предстать на допросе перед периодически посещающими учреждение офицерам ЦРУ.

В целом доктор описал свое пребывание в пакистанской тюрьме как "непрерывную пытку".

Как ранее писал Главред, недавно член группы спецназа, устранившей бен Ладена, автор книги "Непростой день" отставной офицер Мэтт Биссонетт, подробно рассказал о том, что на самом деле произошло в ночь на 2 мая 2011 года в Абботтабаде.

Спецназовец опроверг версию Пентагона о том, что бен Ладена захорнили в Аравийском море, в тот же день – по мусульманской традиции, до заката. Оуэн утверждает, что труп доставили на военную базу в Афганистане, где его осматривали военные начальники и эксперты. Тело террориста положили в пластиковый мешок и загрузили в вертолет. По словам Оуэна, в спецоперации приняли участие 24 бойца, которых на место доставили два вертолета Black Hawk. Об этих планах, как уверяет "морской котик", правительство Пакистана в известность не поставили.

фото: pearlsofprofundity.wordpress.com

Новости по теме:

Убийца бен Ладена рассказал о его ликвидации: Усаму не топили в море

Появились новые подробности убийства бен Ладена

СМИ: бен Ладен был мертв еще до прихода американского спецназа