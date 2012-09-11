Путин потерял поддержку 20% россиян

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Россиян, на которых президент Владимир Путин производит благоприятное впечатление, за последние 10 лет стало меньше на 20%.

Об этом свидетельствует последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает КоммерсантЪ.Украина.

Опрос показывает отношение россиян к Владимиру Путину в долгосрочной динамике. В 2002 году у 79% респондентов сложилось «в основном благоприятное» впечатление о президенте. К 2012 году число людей, придерживающихся того же мнения, уменьшилось до 59%. В то же время с 8% до 22% увеличилось число тех, на кого он производит «в основном неблагоприятное» впечатление.

Поддержка действий Путина как президента также пошла на спад: с 75% в 2002 году до тех же 59% в 2012-м. При этом с 9% до 23% выросла доля тех, кто действия Владимира Путина на посту главы государства не поддерживает.

Как заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, поддержку президента РФ лучше сравнивать с итогами последних президентских выборов (за него голосовало 63%), а не с показателями 10-летней давности: «Это была другая эпоха, практически все поменялось: и Владимир Путин, и страна, и электорат». (Последний опрос проводился 24-25 августа среди 1,6 тыс. граждан в 46 регионах страны, статистическая погрешность не превышает 3,4%.)

«К 2012 году «перестал действовать путинский миф — когда население воспринимало г-на Путина как героя, который способен избавить страну от проблем», – пояснил политолог, член общественной палаты РФ Дмитрий Орлов. Кроме того, действует «фактор инерции» — президент уже давно всем известен, и граждане знают, что от него ждать. Падение поддержки на 20% было бы катастрофой, если бы оно произошло не за 10 лет, а за месяц, считает эксперт.

Кроме того, по мнению экспертов, если в начале правления Владимир Путин производил благоприятное впечатление на фоне «старого Ельцина», то теперь восстановить любовь к себе как «к лидеру нации», например, с помощью таких акций, как полет со стерхами, у него не получится, полагает эксперт. Даже своему традиционному электорату Путин все меньше нравится как личность, и ему следует показывать лишь свою незаменимость как политика.

Как ранее писал Главред, политическая реклама с элементами пропаганды Российской Федерации и Президента РФ Владимира Путина появилась в Луганске. Здесь появились билборды, на которых редактор газеты «XXI век», депутат Луганского городского совета Юрий Юров призывает голосовать за кандидата в народные депутаты Украины по 105 одномандатному избирательному округу Владислава Кривобокова.

На билборде размещена политическая реклама с изображением флага Российской Федерации и информационным сообщением, на котором Юрий Юров убеждает голосовать за Владислава Кривобокова, «потому что он является единомышленником Путина».

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