Власенко о сокамернице Тимошенко: этого человека мучили в колонии

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По мнению адвоката экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко, ее бывшую сокамерницу Юлию Абаплову вынудили дать фальшивое интервью.

Об этом защитник Тимошенко заявил во время судебного заседания по делу ЕЭСУ в Харькове 11 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я знаю, как этого человека (Абаплову. – Ред.), мужественного человека, 5 месяцев мучили в Качановской колонии", – заявил Власенко.

Как ранее писал Главред, накануне появилось интервью бывшей сокамерницы Тимошенко, в котором она назвала жалобы экс-премьера на состояние здоровья – игрой.

"За время, которое мы проводили вместе, Тимошенко постоянно и неоднократно жаловалась всем, кто приходил, на состояние своего здоровья. Однако, находясь в ванной комнате, занималась физическими упражнениями, просила принести ей туда стул, наполняла пластиковые бутылки водой и занималась спортом. Говорила, что не может сидеть, однако в течение четырех-пяти часов подряд сидела на кухне за столом на стуле и что-то писала и читала", – сказала Абаплова. По ее словам, Тимошенко жаловалась на боли в спине, говорила, что не может ходить, но обувала туфли на высоких каблуках.

"Она жаловалась всем. То есть любой человек, который заходил, или администрация колонии, врачи – все время постоянные жалобы на боли в спине. Со мной она не отходила от этой, скажем так, игры. Со стороны это выглядит, как игра", – сказала Абаплова.

Напомним, Тимошенко уже в восьмой раз отказалась присутствовать в суде по состоянию здоровья. По этой причине суд по делу ЕЭСУ перенесли на 15 октября.

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