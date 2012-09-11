Москаль рассказал, когда милиция использует новые водометы и автозаки

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Новая техника, приобретенная МВД на сумму 60,90 млн грн, будет использована в этом году во время парламентских выборов.

Такое мнение выразил народный депутат Геннадий Москаль в комментарии ТСН.

"Мне смешно слышать объяснение МВД о том, что закупка техники планировалась к Евро и не было денег. Они тогда доложили европейскому сообществу, что к Чемпионату абсолютно готовы. То есть они тогда лгали? Чтобы наши зарубежные гости знали, что правоохранительные органы в Украине не оснащены надлежащим образом, то не приехали бы в Украину. Глупости это все, безумие ", – заявил нардеп.

По мнению Москаля, экономическая и политическая ситуация после выборов могут дать толчок к протестным настроениям населения. Власть не верит в свои силы и в свой народ, поэтому и вооружает свои карательные органы.

"А для чего закупаются водометы? Чтобы спецназовцы душ под ними принимали? Оборудование, сейчас закупается и используется только для разгона демонстраций", – резюмировал он.

В то же время регионал Владислав Лукьянов не советует связывать закупку спецтехники с выборами народных депутатов. "Это логично лишь на первый взгляд, – говорит он. – Но дело в том, что получение и освоение новой техники требует достаточно много времени. Оттого, когда за нее поступит оплата и когда она будет уже у заказчика, пройдет столько времени, выборы давно закончатся".

Как ранее писал Главред, среди «обновок» МВД – шесть водометных автомобилей, автозаки, заградительные турникеты и щиты.

В частности, 53 млн грн направлено на закупку автомобилей спецназначения, которые должны быть поставлены МВД до конца октября, когда в Украине должны пройти парламентские выборы. Это 54 заднеприводных кроссовера Ssang Yong Rexton по 260 тыс. грн, оборудованных радиостанциями Vertex VX-2100, системой спутникового позиционирования типа Дрозд-М1, видеокамерами и видеорегистраторами Smarty и мобильными компьютерами. Аналогичным оборудованием должны быть оборудованы 20 автобусов «Богдан» А202.10 и восемь автобусов ПАЗ 4234, приобретенные по 400 тыс. грн для перевозки бойцов МВД.

Также приобретено шесть водометных автомобилей на базе КамАЗ по 2,45 млн грн, 20 автобусов ПАЗ 4234 для перевозки задержанных и заключенных по 599 тыс. грн и пять автозаков на базе ГАЗ-3302 по 218 тыс. грн.

Милиция также приобрела 4800 противоударных щитов по 594 грн/ед, такое же количество комплектов для защиты рук и ног по 651 грн и тысячу заградительных металлических турникетов по 3570 грн/ед. Из этих турникетов длиной 1,5 м и высотой 1,3 м можно монтировать мобильные барьеры в местах большого скопления людей.

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