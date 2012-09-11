Патриарх Кирилл умоляет Путина не лишать церковь бесплатных земель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не вносить поправки в Гражданский кодекс, согласно которым церковь лишится права на получение бесплатных земель.

Об этом пишут "Ведомости", располагающие письмом.

В послании настоятель Русской православной церкви подчеркнул, что законопроект затрагивает "законные интересы религиозных организаций".

В Киеве патриарх Кирилл призвал "стремиться к небу и не пресмыкаться"

Кирилл также выражает опасение, что если поправки будут приняты в нынешнем виде, то начнется "передел земли". Он связывает это с тем, что по новому закону предлагается лишить церковь права на бесплатное использование земли - она сможет лишь получать ее в аренду.

По словам патриарха Кирилла, "передел" начнется из-за того, что многие храмы не смогут платить за аренду.

РПЦ отобрала у больных детей лечебный корпус

Кроме того, беспокойство патриарха Кирилла вызвало положение о распространении норм о банкротстве и назначении арбитражного управляющего на религиозные учреждения. По его словам, государство "не может вмешиваться во внутреннюю деятельность религиозных организаций".

В большинстве случаев сейчас земля под храмами принадлежит муниципалитетам или находится в федеральной собственности. С 2010 года местные власти получили право безвозмездно передавать землю в пользование церкви.

Читайте также: РПЦ отредактировала сказку Пушкина: убрала из нее попа

По неофициальным данным, сейчас в России около 17 тысяч храмов, а также около 500 мечетей и 46 синагог.

фото:premier.gov.ru

Новости по теме:

Патриарх Кирилл назвал мифом сращивание церкви и власти



Патриарх Кирилл назвал Путина самым реальным кандидатом в президенты



РПЦ: верующие не должны останавливаться даже перед убийством

