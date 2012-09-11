Защита Тимошенко считает перенос суда по ЕЭСУ незаконным

{1-} Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко - Сергей Власенко считает перенос заседания суда по делу ЕЭСУ на 15 октября незаконным.

Об этом он заявил в апелляционном суде Харьковской области, где Киевский районный суд проводил заседания по делу ЕЭСУ, сообщает«Интерфакс-Украина».

«Судья в очередной раз принял незаконное решение. В соответствии с законом судья был обязан сделать то, о чем защита говорила с самого начала первого судебного заседания, а именно – остановить производство по делу до выздоровления Юлии Владимировны», - заявил Власенко.

«То, что она болеет, объективно подтверждено выводами независимых врачей, выводами украинских государственных врачей, выводами результатов обследований, а именно МРТ, КТ и рентгеном. При этом никто, даже подконтрольные власти эксперты не смогли написать, что Тимошенко здорова, поэтому единственное, что должен был сделать суд - принять решение остановить производство по делу», - подчеркнул защитник.

Он выразил уверенность также, что в ближайшее время будут продолжаться «провокации по поводу состояния здоровья» Тимошенко.

«Я убежден, что провокации по поводу состояния здоровья Юлии Тимошенко будут продолжаться аж до 15 октября – даты, на которую перенесено рассмотрение дела", - сказал Власенко.

В то же время гособвинитель Виктория Калита считает, что оснований для остановки производства по делу ЕЭСУ на данный момент нет.

«Или сторона защиты не дочитала закон, или возможно умышленно замалчивает, что остановка рассмотрения дела возможна лишь при тяжелом заболевании подсудимого. А документов каких-либо о том, что у подсудимой Тимошенко тяжелое заболевание, в материалах дела нет. Кроме того, есть выводы судебно-медицинской экспертизы о том, что Тимошенко может принимать участие в судебном заседании», - сказала Калита.

Ранее «Главред» сообщал, что суд объявил перерыв до 10.00 15 октября. «Суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимой Тимошенко и защитника Евгении», - сказал председательствующий на процессе судья Константин Садовский.

фото: byut.com.ua

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