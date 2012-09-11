Отец "Газпрома" назвал Путина "новым царем"

11 сентября 2012, 12:29

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Рем Вяхирев – основатель "Газпрома" и третий человек в Росси 1990-х, – рассказал о том, как изменилось это ведомство после смены власти и назвал Владимира Путина "новым царем".

Об этом он, прервав 10-летнее молчание, впервые после отставки с поста главы РАО «Газпром» рассказал в объемном интервью журналу Forbes.

Бывший "газовый король" России рассказал историю создания и развития газового гиганта "Газпрома" в контексте развития политической ситуации и смены власти в государстве, приведшей, в конечном итоге, и к отставке самого Вяхирева.

Владимира Путина в своих откровениях Вяхирев называет "новым царем", однако, скорее в ироническом ключе. По его словам, Путин очень обрадовался, узнав о его уходе из "Газпрома" в 2001 году. "Путин когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить Волошину (Александр Волошин в 2001 году возглавлял кремлевскую администрацию. - Ред.) с поручением выписать орден. Правда, они мне его не вручали до самой зимы", – вспоминает экс-глава "Газпрома".

По версии Вяхирева, он сам предложил Путину отправить его в отставку. "Новый царь" начал мне вопросы задавать довольно-таки интересные. Ну, я и говорю: если я не на месте, то сейчас прямо и ухожу. Это в марте 2001 года было, а контракт у меня в мае заканчивался. Так и договорились", - рассказал он Forbes.

"У меня ведь дерьма нет внутри, оно все осталось где-то на работе в лопате, с которой я ходил, - продолжил Вяхирев. - В 2001 году мне уже 66 лет было. И так перебор уже. Да и допекли меня, невозможно работать: обложили, как медведя в берлоге, всякими дуростями, проверками. Я думаю, нашли бы какую-то причину, башку бы оторвали мне, а зачем ждать, когда оторвут?"

Однако, как пишет журнал в статье о Вяхиреве, тот впервые заговорил о своем уходе еще в 1999 году. Годом раньше, в марте 1998-го распалась связка Черномырдин – Вяхирев: Ельцин отправил верного премьера в отставку, и "неприступная крепость", в которую они превратили "Газпром", стала разваливаться. В канун 2000 года на покой ушел и "царь" Ельцин. Вместе с его преемником Владимиром Путиным к власти пришли совсем другие люди.

Однако сам Вяхирев доволен жизнью: "Я лично, уйдя из «Газпрома», ничего не потерял. У меня что было, то и есть. У меня свои акции «газпромовские» (0,01182% — Forbes) и хозяйство. Акции мне достались как члену правлению «Газпрома». Я по ним дивиденды получаю. Много лет эта копилка почти пустая была, но в прошлом году хорошо заплатили, а в этом еще лучше должно быть (по итогам 2011 года Вяхирев должен получить на свой пакет около 23,5 млн руб. — Forbes). У меня хозяйство большое, за счет дивидендов я больше чем наполовину обычно его обеспечиваю. И еще одна есть у меня надбавка к пенсии: Селихова, когда мы в «Газпроме» еще работали, организовала какую-то программу для пенсионеров (НПФ «Регионфонд» — Forbes). Вот за счет этих выплат оставшиеся расходы на хозяйство закрываю".

фото: Forbes

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