В Мариуполе устроили давку за «халявные» зонты от ПР

{1-} В воскресенье, 9 сентября, во время празднования Дня освобождения Донбасса, в Мариуполе Донецкой области регионалы устроили раздачу зонтиков своим потенциальным избирателям. Люди устроили массовую давку за дармовыми подарками от ПР.

Об этом в своем ЖЖ сообщает блоггер Frankensstein.

«Алчности нет предела», - комментирует автор видео ролика за кадром.

При этом сотрудникам милиции с очень большими трудностями удавалось поддерживать порядок, поскольку некоторые несознательные граждане хватали по несколько зонтов, другие же граждане пытались эти зонты у них выдрать.

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Ранее «Главред» сообщал, что только 6,2% граждан готовы проголосовать за кандидатов в депутаты в обмен на деньги или продуктовые наборы.

Также напомним, что в Луганске бывший регионал, кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Владимир Струк агитировал за свою кандидатуру местных жителей тюремным шансоном группы «Бутырка».

фото, видео: youtube.com

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