Членом окружкома пытались зарегистрировать покойника

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Партия "Єдина родина" подала в ЦИК для регистрации членом окружной избирательной комисии №122 (Львовская область) кандидатуру человека, умершего 4 года назад.

Об этом аналитик группы "Цифра" Михаил Бойко заявил 11 сентября на пресс-конференции во Львове, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как оказалось, кандидатом в члены окружной комиссии №122 стал человек, который умер четыре года назад", – сказал он.

По словам аналитика, в окружкомах прошла замена уже 43% членов по всей Украине. И если на парламентские партии приходится 4% замен, то 6 партий, среди которых "Русский блок", "Русь единая", "Братство", "Союз анархистов" и другие, заменили 100% своих членов в окружкомах.

"В целом партии предложили ЦИК 4050 кандидатур, и по состоянию на 5 сентября были сделаны 1737 замены, то есть 43%", – заявил он.

Что касается Львовской области, то по данным Бойко, уже заменили 8 председателей окружных комиссий, 6 заместителей и 5 секретарей. Также заменили 72 рядовых членов окружкомов.

Как ранее писал Главред, участие в формировании избирательных комиссий является одной из целей так называемых технических партий.

Закон говорит, что избирательные комиссии, окружные и участковые, формируются из числа, в частности, представителей политических партий – субъектов избирательного процесса», - отметил он. Таких субъектов у нас, помимо тех, что заявили о себе по партийным спискам, более 70-ти, ведь чтобы стать таковым теперь уже и партию регистрировать необязательно, достаточно выдвинуть одного партийного кандидата по мажоритарке.

Но не только подсчет голосов и наблюдение за избирательным процессом заставляет многих идти в избирательные комиссии. «Выборы – это вращение огромных денег, – напоминает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, – это возможность различных видов заработка для членов избиркомов, причем не только на работе в комиссии, но и на продаже своего места там».

По мнению зампредседателя ЦИК Андрея Магеры, политические силы «будут сильно злоупотреблять этой хорошей демократической нормой закона», позволяющей идти в комиссии представителям всех партий, участвующих в выборах.

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