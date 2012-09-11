Власенко: сокамерницу Тимошенко 5 месяцев готовили к интервью

{1-} Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко - Сергей Власенко заявил, что у него есть «прямые доказательства» того, что бывшую сокамерницу Тимошенко Юлию Абаплову заставили дать видеоинтервью.

«Я знаю, что этого человека принуждали и 5 месяцев готовили к интервью. У меня есть неопровержимые доказательства этого. Поэтому я обращаюсь к пенитенциарной службе. Если эта фальшивка будет дальше распространяться, мы обнародуем эти доказательства в ближайшее время», - цитирует Власенко «Интерфакс-Украина».

По его словам, защита экс-премьера получила информацию о подготовке этого «выброса» еще несколько месяцев назад и о том, что Абаплову принуждают «говорить то, чего не было».

Скандальное интервью сокамерницы Тимошенко смотрите ЗДЕСЬ

«После инцидента 20 апреля этого года, когда Юлию Владимировну брутально побили (при транспортировке из Качановской исправительной колонии в ЦКБ №5 - Ред), Юлию Абаплову принуждали дать свидетельство, что это она избила Тимошенко», - заявил Власенко.

«После отказа Абапловой это сделать, ее бросили в карцер, и она была там с ограниченным доступом на протяжении 5 месяцев. Вы помните, что недели 3 назад была пресс-конференция адвокатов Юлии Абапловой, которые на протяжении 3 недель не могли к ней попасть. Отцу отказывали во встрече с дочерью. Я понимаю, как работает гестаповская пенитенциарная система. Я понимаю, что любого человека можно сломать. У меня есть прямые, я подчеркиваю, прямые доказательства фальсификации вчерашнего интервью. Я знаю абсолютно четко, что Юлию Абаплову принуждали сказать то, что она вчера сказала», - сказал Власенко.

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