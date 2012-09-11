Тюремщики: сокамерница Тимошенко сама попросилась дать интервью

{1-} Госпенитенциарная служба опровергла заявление защитника экс-премьера Сергея Власенко о фальсификации интервью с бывшей сокамерницей Юлии Тимошенко - Юлией Абапловой.

Об этом говорится заявлении пресс-службы ГПтС.

«Государственная пенитенциарная служба информирует, что заявления защитника Тимошенко Сергея Власенко о якобы психологическом давлении или других незаконных действиях в отношении осужденной Абапловой со стороны работников Качановской исправительной колонии и пенитенциарной службы в целом являются неправдивыми, откровенно провокационными и направленными на дискредитацию пенитенциарной системы», - сказано в документе.

В связи с этим ГПтС сообщает, что разрешение на проведение интервью с Абапловой журналистам одного из информационных агентств было предоставлено в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы и на основании официального запроса самой редакции.

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Кроме того в пенитенциарной службе подчеркнули, что желание пообщаться с журналистами неоднократно выражала сама Абаплова, обращаясь по этому поводу к руководству колонии.

«Поэтому, учитывая личное желание осужденной Абапловой и наличие официального запроса на проведение такого интервью, разрешение на его организацию было предоставлено в соответствии с требованиями действующего законодательства», - подчеркивается в заявлении ГПтС.

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Ранее «Главред» сообщал, что Власенко заявил о том, что Абаплову 5 месяцев держали в карцере, чтобы она дала согласие на интервью, в котором рассказала, что Тимошенко жаловалась на боли в спине, однако носила высокие каблуки и занималась физкультурой в ванной.

фото: стоп-кадр видео youtube.com

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