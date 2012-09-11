Японский министр повесился из-за измены жене – СМИ

11 сентября 2012, 13:59

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Самоубийство министра финансов Японии Тадахиро Мацусита произошло за два дня до выхода в свет статьи о том, что он изменял своей жене.

В этой связи местные журналисты выдвинули версию, что Мацусита покончил с собой, чтобы избежать бесчестья, сообщает Japan Today.

По данным журналистов, рядом с телом Мацуситы, наложившего на себя руки 10 сентября, были найдены несколько предсмертных записок.

Как стало известно, 12 сентября, в японском журнале "Сюкан Синсе" планировалось опубликовать статью о некой женщине, с которой у покойного министра была внебрачная связь. В редакции бульварного издания подтвердили, что готовят к выходу скандальную статью, но вдаваться в подробности не стали.

Японские СМИ упоминают также, что 73-летний министр перед смертью оставил послания своей жене, премьер-министру Японии Есихико Ноде и некоторым другим членам кабинета. Правда, о содержании этих писем ничего не сообщается.

Правительство страны восходящего солнца уже отдало дань памяти Тадахиро Мацусите на заседании 11 сентября. Премьер Есихико Нода признался, что не может найти слова, чтобы выразить свое отношение к гибели Тадахиро Мацуситы. "Я поражен этим печальным известием. Он всегда поддерживал меня в трудные времена", – заявил он.

Как ранее писал Главред, после гибели министра высказывалось предположение, что Тадахиро Мацусита мог свести счеты с жизнью из-за рецессии японской экономики. Однако он занимал пост министра финансов всего три месяца и поэтому вряд ли чувствовал ответственность за экономические трудности страны.

Напомним, самоубийство Тадахиро Мацуситы – уже второй случай, когда японский министр накладывает на себя руки, чтобы избежать бесчестия. В мае 2007 года покончил с собой министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока: мужчина повесился в день, когда должен был предстать перед парламентским комитетом по финансовым делам, чтобы ответить на вопросы о получении им денег "на политические нужды" от ряда компаний.

фото: euinjapan.jp

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