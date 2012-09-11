Макаревич рассказал, как его порадовал Путин

{1-}Лидер легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, зачем написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Сегодня.

Отвечая на вопрос, что подвигло его написать письмо Путину об откатах, Макаревич ответил: « Я просто испытал потребность это сделать. Вот и все. Я понял, что если я этого не сделаю, я буду себя нехорошо чувствовать. И ответа я не ждал. Но то, что он среагировал в тот же день, меня это порадовало — не говорю сейчас о сути ответа. Ведь если человек слышит, когда к нему обращаются, — это значит, что еще не все потеряно. Вообще я ненавижу политику — занимаюсь своим делом: сочиняю песни, играю и знаю, что это большому количеству людей нравится. В песнях я высказываю то, что хочу высказать, но с письмом такой случай, когда глупо было класть его на музыку», сказал певец.

Макаревич также рассказал, как появилась песня о кандидате в президенты РФ Михаиле Прохорове «Самый высокий», которую он записал вместе с певицей Аллой Пугачевой.

«Все это было сделано сознательно, потому что мы понимали, что это точно привлечет внимание. Когда я сочинил песню «Самый высокий», позвонил ей, и она попросила меня спеть по телефону, рассмеялась, говорит: «Гениально, давай это снимем». И мы на следующий же день встретились и с первого дубля все записали. Такая вот история».

Напомним, в 2011 году Андрей Макаревич записал сатирическую песню «К нам в Холуево приезжает Путин». Данная композиция повествует о подготовке провинциального города к приезду премьера.

Запись была сделана через несколько дней после съезда партии «Единой России», на котором президент Дмитрий Медведев предложил выдвинуть Путина кандидатом в президенты в 2012 году.

фото: polemika.com.ua видео: youtube.com

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