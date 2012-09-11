Экс-премьер Франции задержан за мошенничество

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Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен 11 сентября задержан парижской полицией после допроса по делу о мошенничестве .

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Le Monde.

"Доминик де Вильпен помещен под стражу во вторник утром. Он находится в камере жандармерии Парижа, расположенной в 16 округе, – отметило издание. – Экс- премьер был вызван в жандармерию, чтобы дать объяснения по поводу своего участия в скандале вокруг группы "Релэ и Шато" /Relais & Chteaux/". Данная ассоциация, основанная во Франции в 1954 году, объединяет свыше 500 независимых ресторанов и гостиниц в более чем 60 странах мира.

Как стало известно, в ноябре 2011 года жандармерия Страсбурга арестовала по обвинению "в мошенничестве в составе организованной преступной группировки" бывшего главу "Релэ и Шато" Режи Було – близкого друга де Вильпена. По данным следствия, благодаря системе скрытых комиссионных выплат Було украл с 2002 по 2008 гг порядка 1,6 млн евро.

"Парижских следователей интересовало, какие действия мог предпринять де Вильпен, занимавший пост премьера с 2005 по 2007 гг, чтобы помочь своему другу избежать наказания", - пояснила "Монд". Дело в том, что недавно в деле появились записи телефонных разговоров де Вильпена и Було, на которых бывший хозяин Матиньонского дворца хвастался тем, что сумел заставить новых руководителей "Релэ и Шато", узнавших о мошеннических действиях Було, не обращаться в полицию. "Нагнал на них страху в десять раз больше, чем они могли себе представить", - сказал тогда де Вильпен.

Летом этого года Було был отпущен на свободу после семи месяцев предварительного заключения. Де Вильпен ранее заявил о том, что он не имеет никакого отношения к этому делу.

фото: принтскрин Вести

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