Третьяков: У украинцев хотят отобрать землю с помощью коррупционного закона

{1-} Принятый парламентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности" (№10043) должен быть ветирован Президентом как коррупционный. Об этом заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

По мнению политика, в случае, если этого не произойдет, после победы оппозиции на выборах демократическое большинство должно отменить данный закон и вернуть процесс реформирования земельных отношений в Украине в законодательное русло.

«Закон передает Госагентству земельных ресурсов полномочия распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения, - заявил Александр Третьяков. - Это прямо противоречит Конституции, где определено, что землей могут распоряжаться только местные органы власти».

Также политик раскритиковал идею создания государственного земельного банка, уставной фонд которого будет формироваться не за счет денежных средств, а за счет земли.

«Данное положение противоречит Закону «О банках и банковской деятельности», - уверен Александр Третьяков, - поскольку капитал банков формируется только за счет денежных средств. В законе изначально закладывается механизм убыточной работы банка, так как не понятно, за счет каких средств планируется выдавать кредиты аграриям под проценты, которые даже ниже, чем на мировых рынках».

В дальнейшем, считает оппозиционный депутат, достаточно будет внести пару изменений в действующие законы, чтобы обанкротить банк и забрать украинскую землю за долги.

Также местные власти лишаются права продавать землю несельскохозяйственного назначения. А это – один из основных ресурсов наполнения местных бюджетов. «В итоге местное самоуправление будет оставлено «без штанов». И, вопреки заявлениям о децентрализации полномочий, будет еще больше зависеть от дотаций и субвенций из центра», - отметил Александр Третьяков.

Как известно, Верховная Рада 242 голосами «за» во втором чтении и в целом приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности" (№10043).

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

фото: УНИАН

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