Адвокат: пока Евросуд рассмотрит дело Луценко, его срок закончится

11 сентября 2012, 15:32

{1-}Адвокат экс-главы МВД Юрия Луценко Игорь Фомин заявил, что пока Европейский суд по правам человека рассмотрит дело его подзащитного, то у него и срок закончится.

Решение  ЕСПЧ может быть только после того, как будет рассмотрена кассационная жалоба Луценко, сообщается на сайте Народной самообороны.

«Имеется в виду решение Европейского суда по правам человека по поводу нарушения права на справедливый суд. Но у нас пока нет оснований рассчитывать на него. Мы имеем право обратиться туда, но только после того как будет рассмотрена жалоба судом кассационной инстанции – Высшим специализированным судом », – сказал Фомин.

Адвокат также подчеркнул, что гораздо лучше было, если бы кассационный суд «принял справедливое решение и выполнил его».

«Есть возможность рассмотреть дело еще в кассационном суде. Это было бы гораздо разумнее, чем ждать решения Европейского суда. В Европейском суде дело могут рассматривать год, может два. Пока Европейский суд примет решение по его делу, истечет срок этого наказания », –  сказал Фомин.

«Я считаю, что президент, который уважает конституционное право граждан, может высказывать свое мнение. Но не давить на суд. Говорить сейчас каким образом, какие должностные лица, какие решения будут принимать после того, как Европейский суд рассмотрит это заявление – преждевременно », – отметил Игорь Фомин.

Напомним, Президент Виктор Янукович пообещал генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, что решение Европейского суда по правам человека по делу экс-главы МВД Юрия Луценко будет выполнено в случае принятия такового.

Как сообщал Главред, ранее адвокат экс-министра Алексей Баганец жалобу экс-главы МВД Юрия Луценко на приговор Печерского суда по делу, связанному с отравлением президента Украины Виктора Ющенко в начале октября.

17 августа суд приговорил Луценко к двум годам ограничения свободы за служебную халатность, допущенную при продлении срока слежки в рамках расследования уголовного дела по факту отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.  Ранее Луценко был приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о выделении квартиры его водителю и празднованию Дня милиции.

31 августа Юрия Луценко доставили на Черниговщину в Менскую исправительную колонию N91, где он будет отбывать наказание.

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