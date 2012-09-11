Наблюдатели ОБСЕ начали следить за выборами в Украине

{1-} Международная миссия наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) начала свою работу в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров, передает «Укринформ».

«10 сентября в Украине начала работу международная миссия наблюдения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах народных депутатов Украины, которые состоятся 28 октября этого года», — сообщил дипломат.

По его словам, главой миссии назначена Одри Френсис Гловер из Великобритании, которая уже возглавляла миссию наблюдателей в Украине на досрочных парламентских выборах 2007 года.

«В состав основной группы миссии входят 16 экспертов ОБСЕ. Кроме того, 90 долгосрочных наблюдателей прибудут в Украину 17 сентября этого года и будут находиться в разных регионах страны», — отметил дипломат.

Кроме того, пресс-секретарь МИД сообщил, что главными задачами наблюдателей являются мониторинг избирательных процессов в Украине и подготовка докладов, которые должны содержать независимый анализ ситуации.

Кроме того, наблюдатели будут вести подготовительную работу к прибытию 600 краткосрочных наблюдателей из стран-участниц ОБСЕ, которые будут наблюдать за выборами в день голосования.

Бюро демократических институтов и прав человека является независимым институтом ОБСЕ, который осуществляет наблюдение за выборами в государствах-участниках организации.

Фото: zn.ua

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