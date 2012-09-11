Мир отмечает годовщину терактов 9/11: родные жертв узнают новые подробности

{1-}Сегодня, 11 сентября, в Америке и во всем мире вспоминают трагические события 2001 года, когда в результате беспрецедентного нападения террористов всего за несколько часов погибли 2 тысячи 977 человек - граждане США и еще 91 государства. Среди жертв было 96 граждан и выходцев из стран бывшего СССР.

В этом году, по инициативе мэра Нью-Йорка, этот день горожане отмечают не как день скорби, а как День возрождения. Впервые за десять лет власти отменили традиционное зачитывание имен погибших. Считается, что необходимость в этом отпала: имена жертв теракта отныне увековечены в мемориальном комплексе.

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Американский президент-демократ Барак Обама и кандидат-республиканец Митт Ромни решили в этот день приостановить предвыборную кампанию. Они не будут выступать с программными речами, чтобы не использовать траурную дату для привлечения голосов, сообщает Euronews.

Обама и Ромни примут участие в церемониях поминовения жертв терактов. Президент вместе с первой леди посетит мемориальную службу в Пентагоне, после чего отправится в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, чтобы встреться с военнослужащими, которые проходят восстановление после ранений.

В Нью-Йорке центром мероприятий станет Мемориал Всемирного торгового центра, открытый год назад, в десятую годовщину разрушения башен-близнецов с помощью пассажирских самолетов, захваченных пилотами-смертниками. Со дня открытия мемориал принял более 4,5 миллионов посетителей.

Американские СМИ по-своему чтят память погибших. Так газета The Advocate в рассказе об одной семье передает всю глубину человеческой трагедии. В Стэмфорде (штат Коннектик) живет вдова погибшего в ВТЦ Рэнди Скотта. Десять лет она и трое дочерей считали, что Рэнди погиб мгновенно. А в августе 2011 года Дениз Скотт получила известие, которое, по ее словам, все перевернуло.

Как оказалось, в руинах был найден клочок бумаги, на котором рукой 48-летнего Рэнди было написано: "84-й этаж, западный офис, 12 человек в ловушке". На бумаге было пятно крови - анализ ДНК установил, что это была кровь Рэнди. Но его вдове достаточно было взглянуть на почерк, чтобы убедиться, что это последнее послание ее мужа.

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Дениз и ее дочери, Ребекка, Александра и Джессика, были поражены, узнав о том, что их муж и отец перед смертью вынес еще много невыразимо мучительных, кошмарных минут. Он и другие жертвы до последнего отчаянно надеялись на чудо - что их удастся вызволить из горящих, обваливающихся зданий. И делали единственно возможное - бросали вниз такие записки.

"Ты не хочешь, чтобы они мучились. Они взаперти в горящем здании. Это просто неописуемый кошмар. А спустя 10 лет получаешь вот это. Это просто все меняет", - сказала Дениз. В день трагедии она тоже не сразу осознала весь ужас произошедшего. Муж позвонил в школу, где она преподавала, вскоре после того, как самолет врезался в первую башню, и попросил передать, что с ним все в порядке. О том, что произошла настоящая катастрофа, а не мелкий инцидент, женщина узнала позже, когда ей из колледжа позвонила старшая дочь.

В первые дни после терактов Дениз с дочерьми искали мужа и отца по больницам и моргам, обходили бары и рестораны. Спустя 10 лет, когда ей позвонили из судмедэкспертизы, женщина решила, что найдены останки. Но ей уточнили, что это нечто написанное от руки. "И в этот момент во мне все оборвалось", - признается вдова.

Как она узнала, записку мужа нашли на улице посреди обломков и передали охраннику Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но когда тот стал вызывать по рации помощь, башня обрушилась. Сотрудники банка сохранили записку и передали службе Национального музея и мемориала 11 сентября. С вдовой связались после того, как провели анализ ДНК пятна крови. Теперь, с ее согласия, записка стала одним из самых впечатляющих экземпляров музея.

фото; видео: liveleak.com

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