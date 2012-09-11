Россия встроит Украину в православную цивилизацию

11 сентября 2012, 16:10

{1-} В России представитель правительственного ведомства заявил о намерении государства содействовать присоединению Украины к евразийской и православной цивилизации. 

Об этом сообщил заместитель главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Георгий Мурадов, передает УНИАН.

«Сегодня от наших отношений с Украиной во многом будет выстраиваться будущая конфигурация на евразийском пространстве, на котором мы проживаем. Без Украины, безусловно, гораздо сложнее будет выстраивать и восстанавливать нашу евразийскую или православную цивилизацию», - подчеркнул Мурадов.

Также он напомнил, что российский премьер Дмитрий Медведев говорил о необходимости увеличивать работу народной дипломатии, молодежные контакты, хотя Россия по финансовым показателям не сможет догнать США и Евросоюз.

«Не нужно нацеливаться на то, что нас завалят средствами, которые пойдут на поддержку «мягкой силы», основанной на гражданском обществе, работе неправительственных организаций и энтузиазме людей, создающих мосты дружбы и сотрудничества», - сказал он.

Мурадов подчеркнул, что очень важно нести российскую культуру за рубеж, а также поддерживать российское образование и русский язык, на котором люди могут читать первоисточники и получать объективную информацию о России.

«Это разнонаправленная и разновекторная работа, но самое главное направление – это выстраивание сообщества друзей», - заявил он.

В то же время Мурадов подчеркнул, что Украина является одним из главных направлений работы Россотрудничества.

«Мы с Украиной хотим быть вместе и надеемся, что люди, понимающие современную Россию, будут выступать за то, чтобы мы и дальше были вместе. Мы в истории сохранились благодаря тому, что мы были вместе, и об этом не нужно забывать», — отметил чиновник.

Мурадов также выразил уверенность, что руководители двух стран обязательно найдут компромиссы по всем нерешенным экономическим вопросам.

«Это предопределено, потому что мы соседние, очень тесно связанные друг с другом государства, которые могут иметь те или иные разногласия, но это не значит, что у нас не будет успеха», - подчеркнул он.

В то же время, Мурадов уверен, что даже газовый вопрос может решаться, но для этого «мы должны понять, где Украина и куда она идет».

«Если мы идем вместе, у нас создается единый рынок, единое экономическое пространство. Эта логика выражается везде, в том числе в СМИ, и на политическом и экономическом уровне. Если Украина идет в другую сторону, то что мы тогда обсуждаем? Тогда, как все», - сказал он.

По словам Мурадова, будет принято решение об интеграции, поскольку это выгодно со всех точек зрения.

Также он заявил, что на украинское общество свое воздействие оказывает Запад, который из-за внутренних проблем не принимает к себе Украину, а с другой стороны — делает все, чтобы оторвать ее от России.

«Вас хотят не пустить к России. И это главный смысл», — подчеркнул Мурадов.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее,  премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна занимать «наступательную позицию» по распространению русского языка в мире.

До этого посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что Россия готова помогать учреждениям образования Украины в максимальном использовании потенциала «языкового» закона.

Фото: ia-centr.ru

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