В Йемене террорист совершил покушение на жизнь министра: погибли 13 человек

{1-}Жертвами теракта в столице Йемена Сане стали 13 человек, сообщили представители местных властей.

Заминированный автомобиль взорвался неподалеку от штаб-квартиры службы безопасности.

Целью нападения террориста-смертника был министр обороны страны генерал-майора Мухаммед Насер Ахмед Али. В результате взрыва министр не пострадал, но погибли сотрудники охраны, пишет РИА Новости.

Как сообщают СМИ, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Между тем мировые СМИ отмечают, что взрыв произошел на следующий день после того, как был ликвидирован один из главарей террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Саид Али аш-Шихри, о чем накануне рассказали в министерстве обороны Йемена. Сообщалось также, что террорист был уничтожен в автомобиле ракетным ударом с воздуха - по всей видимости, при помощи беспилотного летательного аппарата типа Predator.

Эту информацию подтвердили и официальные лица США. Однако была ли это американская операция, в Вашингтоне не уточнили. Между тем известно, что у вооруженных сил Йемена попросту нет технических возможностей наносить такого рода высокоточные удары с воздуха.

Напомним, в йеменской провинции Хадрамаут был убит Саид аль-Шехри, которого считали вторым лицом в командовании Аль-Каиды на Аравийском полуострове.

На сайте Министерства обороны Йемена сообщалось о том, что Шехри, бывший гражданин Саудовской Аравии, убит вместе с шестью другими боевиками во время военной операции в отдаленной провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

фото: .trend.az

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