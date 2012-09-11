Тимошенко обязательно предстанет перед судом - прокурор

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко рано или поздно предстанет перед судом.

Об этом заявила государственный обвинитель Виктория Калита, комментируя отказ Тимошенко принимать участие в судебных заседаниях, передает УНИАН.

«Рано или поздно Тимошенко придется предстать перед судом, каким бы образом сейчас она не пыталась затянуть судебное разбирательство дела», - сказала прокурор.

Также она подчеркнула, что Тимошенко восьмой раз отказалась присутствовать на судебном заседании по делу относительно деятельности корпорации ЕЭСУ.

Калита отметила, что Тимошенко, находясь на стационарном лечении, по 10 раз в неделю проводит встречи с посетителями.

Прокурор подчеркнула, что в материалах уголовного дела есть заключения экспертизы, которая утверждает, что экс-премьер может принимать участие в судебных заседаниях.

Калита напомнила, что закон категорически запрещает начинать рассмотрение уголовного дела по существу в отсутствии подсудимой.

«Конечно, без нее оно начаться не может и не начнется», - заверила прокурор.

Прокурор заверила, что просьба обвинения перенести судебное слушание по делу ЕЭСУ было обусловлено рекомендациями немецких медиков избавить Тимошенко на 8 недель от каких-либо стрессовых ситуаций для продолжения эффективного лечения.

Комментируя заявления адвокатов Тимошенко о необходимости закрытия дела до полного выздоровления экс-премьера, Калита подчеркнула, что законодательством предусмотрена такая возможность только в случае тяжелой болезни подсудимого.

Прокурор уточнила, что никаких доказательств наличия тяжелой болезни у Тимошенко в материалах уголовного дела нет.

«Или не дочитала сторона защиты закон, или возможно преднамеренно замалчивает то, что остановка рассмотрения дела возможна лишь при тяжелой болезни подсудимого. Документов, каких-либо заключений о том, что у подсудимой Тимошенко имеется тяжелая болезнь, в материалах дела нет. Кроме того, есть заключение судмедэкспертизы о том, что Тимошенко может принимать участие в судебном разбирательстве», - сказала Калита.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, защита Юлии Тимошенко считает перенос заседания суда по делу ЕЭСУ на 15 октября незаконным.

«Судья в очередной раз принял незаконное решение. В соответствии с законом судья был обязан сделать то, о чем защита говорила с самого начала первого судебного заседания, а именно – остановить производство по делу до выздоровления Юлии Владимировны», - заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.

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