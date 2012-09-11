Янукович планирует реформировать Кабмин

{1-} Президент Украины Виктор Янукович предложил реформировать Кабинет министров, чтобы увеличить внимание к промышленной отрасли экономики.

Об этом глава государства заявил 11 сентября, передает его пресс-служба.

«Нам нужно будет очень серьезно подойти к работе Кабинета министров, усовершенствовать структуру Кабинета министров. Сегодня промышленность оказалась немножко в стороне, такого не должно быть», — отметил президент.

При этом Янукович не уточнил, о каких изменениях в структуре Кабмина идет речь.

Говоря о формировании государственной политики до 2017 года относительно развития промышленной отрасли в целом, Янукович подчеркнул важность принятия соответствующей программы.

Президент также отметил, что в Украине реализуется программа замещения газа углем, в рамках которой планируется построить первых пять предприятий по газификации угля за счет кредита, выделяемого Госбанком развития КНР на сумму 3,656 миллиарда долларов.

При этом Янукович подчеркнул, что Кабмин должен немедленно рассмотреть вопрос, в каких регионах будут располагаться эти заводы.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, государственный банк Китая заявил о готовности предоставить Украине кредит в размере 3,656 миллиарда долларов для реализации проекта замещения российского газа углем.

Привлечение кредита уже одобрила Верховная Рада.

Ранее глава МИД Украины Константин Грищенко заявил, что Китай заинтересован в инвестициях в Украину, поэтому Киев будет наверстывать отставание в отношениях с Пекином.

Фото: president.gov.ua

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