Отец «Газпрома»: Тимошенко зря посадили

{1-} Один из основателей «Газпрома» и третий человек в Росси в 1990-х годах, - Рем Вяхирев, считает что в Украине зря посадили экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом он заявил в интервью российскому Forbes.

«Главная советская глупость, что все трубы повернули через Украину. Хуже не было у нас соседа, они вообще не платили, да еще и газ воровали. И до сих пор воруют», - считает Вяхирев.

«И Юлю [Тимошенко] они зря посадили, я думаю. Они все там воруют, поэтому надо как-то договориться, что государству, что себе. Просто у них координатора нет хорошего», - резюмировал отец «Газпрома».

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м Тимошенко получила 7 лет лишения свободы за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В свою очередь тогдашний премьер России Владимир Путин заявил, что не понимает, за что экс-премьер получила получила 7 лет.

фото: forbes.ru

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