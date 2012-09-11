Европа предложила Украине поучиться демократии у Молдовы

{1-} Верховный представитель Европейского Союза вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявила, что хотела бы видеть дальнейший прогресс в Украине и даже поставила Молдову в пример.

Об этом Эштон рассказала, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает УНИАН.

«Мы хотим видеть прогресс в трех сферах: избирательное правосудие, проведение честных и свободных выборов, а также возобновление реформ в рамках порядка дня ассоциации», - сказала европейский политик.

Она также отметила, что в регионе «Восточного партнерства» может выделить Молдову, где, по ее словам, активно проводятся необходимые реформы, а также ведется работа по урегулированию Приднестровского конфликта.

Ранее «Главред» сообщал, что демократия в Молдове зашла настолько далеко, что там парламент выбирал президента страны целых три года.

фото: europarl.europa.eu

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