Тюремщики ограничили свидания Тимошенко

{1-} Государственная пенитенциарная служба Украины приняла решение ограничить посещения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Немецкими и украинскими врачами было рекомендовано максимально ограничить осужденной Тимошенко количество посещений на время пребывания в стационарном заведении и сосредоточиться непосредственно на ее реабилитационном процессе. Во исполнение рекомендаций немецких врачей и с целью обеспечения достижения максимально положительного эффекта реабилитации осужденной, руководство Пенитенциарной службы совместно с врачами приняло решение об ограничении посещения осужденной Тимошенко другими лицами», - сообщили тюремщики.

При этом в ведомстве отметили, что во вторник, 11 сентября Тимошенко провела две встречи со своим защитником, народным депутатом Сергеем Власенко – с 12.00 до 13.00, а также с 14.00 до 15.30.

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Кроме того, в 15:30 она начала встречу с защитником, лидером парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андреем Кожемякиным, которая продолжается до сих пор (на момент написания заметки 18:15 – прим. ред.).

«Напомним, что сегодня она в восьмой раз подряд отказалась прибыть на заседание Киевского районного суда города Харькова, о чем в письменном виде проинформировала руководство пенитенциарного учреждения», - подчеркнули тюремщики.

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Как сообщал «Главред» ранее, в Минздраве заявляли, что немецкие врачи рекомендовали Тимошенко воздержаться от встреч с политиками и представителями иностранных делегаций в больнице.

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