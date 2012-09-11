Янукович на «Южмаше» посмотрел, как собирают космические ракеты

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Президент Виктор Янукович во время рабочей поездки в Днепропетровскую область посетил ГП ПО «Южный машиностроительный завод им. А.Макарова», где ознакомился с процессом сборочного производства ракетной техники и осмотрел образцы продукции завода.

Кроме того, Президент осмотрел действующую модель стартового комплекса ракеты-носителя «Циклон-4» космодрома Алкантара в Бразилии, сообщает пресс-служба главы государства.

Янукович обсудил с руководством предприятия вопросы реализации этого проекта и пообщался с коллективом предприятия.

Справка: «Южмаш» начал работать в июле 1944 года как Днепровский автомобилестроительный завод по производству грузовиков, автокранов, автомобилей-амфибий. Сегодня он является головным предприятием ракетно-космической отрасли Украины, подчиненным Государственному космическому агентству. Завод специализируется на производстве уникальных космических носителей и космических аппаратов. В сотрудничестве с ведущими аэрокосмическими предприятиями и компаниями мира «Южмаш» успешно выводит на заданные орбиты космические аппараты в рамках международных программ космического сотрудничества: в 2011 году было осуществлено 6 запусков, с начала 2012-го - 3. По количеству ежегодных успешных запусков ракетоносителей собственного производства Украина входит в пятерку ведущих космических держав мира.

В рамках долгосрочного украинско-бразильского сотрудничества совместно с ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.Янгеля прорабатывается проект создания ракетного комплекса «Циклон-4». Предприятие участвует в международных проектах «Наземный старт», «Днепр», «Антарес».

«Южмаш» также производит зерноуборочные комбайны, тракторы, троллейбусы, шасси для самолетов АН-140 и АН-148, ветроэнергетические установки ВЭУ-56-100, ВЭУ-600-48, технологическое оборудование и инструменты.

фото: president.gov.ua

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