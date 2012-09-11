Обама: теракты 11 сентября сделали США безопаснее и сильнее

11 сентября 2012, 18:50

 Террористические атаки 11 сентября объединили американский народ и сделали США сильнее и безопаснее.

Об этом заявил президент США Барак Обама на церемонии поминовения жертв теракта в Пентагоне, передает «Интерфакс».

«Как бы ни было больно в этот день, он учит нас, что ни одно ужасное событие не может уничтожить нашу идентичность, ни один теракт не способен изменить наши принципы. Руководство «Аль-Каиды» уничтожено, Усама бен Ладен никогда больше не будет нам угрожать. Наша страна стала сильнее, наш народ – более стойким», - заявил американский лидер.

Также Президент США отметил, что в книги по истории эти теракты войдут как событие, сделавшее безопаснее весь мир.

«Вот почему, когда будут писаться книги по истории, 11 сентября не будет характеризоваться страхом, ненавистью, расколом. Этот день будет ознаменовать более безопасный мир, более сильную нацию и более объединенные народы, чем когда-либо ранее», - отметил Обама.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в США во вторник отмечают 11 годовщину событий 11 сентября 2001 года, которые унесли жизни почти 3 тысяч человек.

В этот день по телевидению не будут показывать агитационные ролики участников президентской избирательной гонки.

Обама вместе с женой Мишель почтили память жертв терактов минутой молчания во дворе Белого дома, после чего прибыли в Нью-Йорк для участия в поминальных мероприятиях в Пентагоне. Кроме того, американский президент планирует встретиться с ранеными солдатами и их семьями в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэрилэнд.

 

В свою очередь, Ромни выступит на съезде Ассоциации национальной гвардии в штате Невада.

Министр обороны США Леон Панетта уже посетил мемориал в Пенсильвании, где почтил память погибших пассажиров и призвал американцев помнить о солдатах, сражающихся и погибающих в Афганистане.

«Меня беспокоит то, что мы слишком часто не уделяем внимания тем, кто сражается и погибает за нашу страну. Мы продолжаем терять хороших людей в Афганистане», - заявил Панетта.

Как известно, 11 сентября террористы, по официальной версии связанные с «Аль-Каидой» и Усамой бен Ладеном, захватили пассажирские самолеты и направили их на «башни-близнецы» в Нью-Йорке, а также на здание Пентагона.

Это событие стало началом войны США против терроризма. Уже через месяц войска НАТО были введены в Афганистан.

фото; видео: nytimes.com , whitehouse.gov/blog, vesti.ru

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