Украина построит заводы по переработке угля в газ - Янукович

{1-} В Украине будут построены пять заводов по переработке отечественного угля в газ.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я дал поручение Кабинету министров и министру энергетики определить, на каких территориях будут размещены эти заводы. 3,5 миллиарда долларов инвестиций для этого готовы. Первое финансирование начнется в 2012 году», - отметил Президент.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 13 июля Министерство энергетики Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Договор предусматривает открытие кредитной линии по финансированию проектов по замене природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 миллиарда долларов.

31 июля Верховная Рада приняла государственные гарантии по этой кредитной линии.

Фото: president.gov.ua

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