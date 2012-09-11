Жвания на велосипеде агитировал за себя и Партию регионов

{1-} Кандидат в народные депутаты Давид Жвания сегодня, 11 сентября, на велосипеде провел агитационную акцию за себя и за Партию регионов.
Об этом со ссылкой на движение «Общее дело» сообщает «Украинская правда».
Как известно, Давид Жвания баллотируется на избирательном округе №140 в качестве самовыдвиженца .
Движение отмечает, кандидат передал почтальонам Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области более 130 велосипедов.
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«Во время торжественной передачи кандидат вел агитацию за себя и Партию регионов. На акции использовалась символика Партии регионов, а сами велосипеды были обустроены табличкой с портретом Жвании и агитационным лозунгом», - заявили активисты движения.
Напомним, как сообщал «Главред», ранее Одесский суд установил, что Жвания подкупал избирателей своего округа. При этом уголовное дело не возбуждалось.
Фото: pravda.com.ua
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