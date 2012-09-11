Жвания на велосипеде агитировал за себя и Партию регионов

{1-} Кандидат в народные депутаты Давид Жвания сегодня, 11 сентября, на велосипеде провел агитационную акцию за себя и за Партию регионов.

Об этом со ссылкой на движение «Общее дело» сообщает «Украинская правда».

Как известно, Давид Жвания баллотируется на избирательном округе №140 в качестве самовыдвиженца .

Движение отмечает, кандидат передал почтальонам Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области более 130 велосипедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганске экс-регионал агитирует за себя тюремным шансоном (ВИДЕО)

«Во время торжественной передачи кандидат вел агитацию за себя и Партию регионов. На акции использовалась символика Партии регионов, а сами велосипеды были обустроены табличкой с портретом Жвании и агитационным лозунгом», - заявили активисты движения.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее Одесский суд установил, что Жвания подкупал избирателей своего округа. При этом уголовное дело не возбуждалось.

Фото: pravda.com.ua

Новости по теме:

В Мариуполе устроили давку за «халявные» зонты от ПР

В Одессе суд признал Давида Жванию виновным в подкупе избирателей

Кандидаты в депутаты завалили избирателей взятками

Бютовец раздавал школьникам пакеты со своим именем