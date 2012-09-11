Вузы Киева и Донецка вошли в рейтинг лучших университетов мира

{1-} Три украинских вуза вошли в мировой рейтинг университетов.

В список лучших попали Киевский университет имени Шевченко, Киевский политехнический институт (КПИ), а также Донецкий государственный университет, передает osvita.ua.

Оба украинских университета, которые впервые были представлены в рейтинге в прошлом году – Национальный технический университет Украины «КПИ» и Донецкий Национальный Университет, сохранили свои позиции и в рейтинге этого года, закрепившись в седьмой сотне мирового рейтинга.

Отстоять свои позиции им удалось, несмотря на жесткую конкуренцию на региональном и международном рынке, отсутствие серьезных вложений и проблемы с инфраструктурой.

Кроме того, в рейтинг лучших прорвался также Киевский национальный университет имени Шевченко, который впервые подал заявку на участие, прошел аудит и сразу же вошел в группу 501-550, став наиболее рейтинговым вузом страны.

Отметим, что в ходе подготовки рейтинга было опрошено более 46 тысяч экспертов, 25 тысяч работодателей, состоялся аудит более 2,5 тысяч университетов.

Всего в рейтинг включено 729 высших учебных заведений.

Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический институт (MIT). По мнению создателей рейтинга, рост позиции MIT совпадает со смещением акцентов в сторону науки и техники.

Второе место в глобальной десятке занял лидер 2011 года – Кембриджский университет, третье – Гарвардский университет.

За тройкой лидеров расположились Университетский колледж Лондона, Оксфорд, Королевский колледж (Великобритания), Йельский университет, университет Чикаго, Принстонский университет и Калифорнийский технологический институт.

Фото: osvita.ua

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