В Луцке муж депутата продал общежитие вместе с жильцами

{1-} В Луцке несколько лет продолжается конфликт жильцов общежития и новых владельцев их жилплощади.

Об этом сообщает ТСН.

Предприятие «Волыньремстрой», на котором работали люди, обанкротилось еще в девяностых. Позже пятиэтажка была продана вместе с людьми. Сейчас 15 семей живут, как на войне: сотни судебных слушаний, угрозы и постоянный страх.

Со временем депутаты приняли многоэтажку на баланс города, впрочем, чиновники пока не спешат выдавать жильцам разрешения на приватизацию, ведь на каждую комнату приходится по несколько владельцев.

Тем не менее, мэр Луцка Николай Романюк пообещал отстаивать интересы жильцов в суде.

В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по факту продажи общежития, в котором фигурируют три фирмы, которые перекупали друг у друга недвижимость, а потом раздавали квартиры.

Жильцы общежития уверяют, что первыми купила и дальше пустила на продажу квартиры вместе с людьми фирма местного бизнесмена Николая Голева. Сам он от комментариев воздерживается, а его жена – депутат горсовета – обвинения отрицает.

«Два человека из всего пятиэтажного дома не захотели когда-то покупать квартиры. Вот потому и возникла такая ситуация», - пояснила Елена Голева.

Однако жильцы общежития таким депутатам уже не верят.

«Очень не нравится, что она является таким народным, на словах народным, будто переживает за людей, а на самом деле о людях никто не думает, а вот так цинично берут людей за ноги и выбрасывают на улицу», - рассказала жительница общежития Светлана Думанская.

Тем временем, продажа общежития разделила его жильцов на два лагеря. Половина – это те, кто квартиры купил, - даже за коммунальные услуги платить не хотят, потому что не знают, останутся ли тут жить после судов.

Другая половина – бывшие заводчане, которые борются за свои помещения – возмущены, что долг за коммуналку достиг 24-х тысчя гривен. И опасаются, что их общежитие, вдобавок к остальным проблемам, могут оставить без света и воды.

Фото, видео: ТСН

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