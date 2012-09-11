В ООН насчитали более 250 тысяч сирийских беженцев

{1-} Представители ООН подсчитали количество людей, бежавших от войны в Сирии. Всего страну покинули более четверти миллиона граждан.

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Больше всего беженцев зарегистрировано в Иордании – свыше 85 тысяч. В Турции их около 80 тысяч.

Десятки тысяч людей бежали также в Ливан и Ирак.

По данным ООН, реальное число беженцев еще больше, поскольку многие из них до сих пор не зарегистрированы местными властями.

Тем временем, из Сирии продолжают поступать сообщения о боях в Алеппо, окрестностях Дамаска и у границы с Иорданией.

Как известно, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Его жертвами, по данным ООН, стали 17 тысяч человек.

Новости по теме:

НАТО не будет участвовать в сирийском конфликте

Ввод войск в Сирию станет провалом международной дипломатии - спецпосланник

В Сирии идут бои с участием артиллерии и боевых вертолетов

ООН приняла очередную резолюцию по Сирии