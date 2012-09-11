Во Львове учителя вышли защищать украинский язык

{1-} Во Львове прошел митинг в защиту украинского языка. На площади возле памятника Тарасу Шевченко 11 сентября собрались учителя и студенты местных вузов.

Участники акции выступили против скандального «языкового» закона, передает УНИАН.

На акцию пришли около трех тысяч участников, которые держали государственные флаги и транспаранты: «Втратимо мову – втратимо державу!», «Кожне слово, сказане не по-українськи – це цвях у могилу української мови», «Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм відбирає мову».

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С призывами защитить украинский язык выступил, в том числе, мэр Львова Андрей Садовый.

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«Есть много разных эмоций, которые не всегда можешь выразить. Это в действительности нетипичная вещь, когда мы во Львове, в городе, который является крупнейшим украиноязычным городом в мире, должны снова и снова брать на себя ответственность за целую Украину. Когда мы праздновали 100 лет Пласта, приехало очень много делегаций, и они смотрят на Львов как на основную надежду. Вся Украина смотрит: а как во Львове. И когда прозвучала инициатива из просветительской среды, что нужно вместе всем собраться и отстаивать свою твердую позицию, я очень обрадовался», - подчеркнул мэр.

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Организаторы отметили, что целью мероприятия является «обеспечение соблюдения высшими органами власти Конституции Украины и сохранения украинского языка как единственного государственного, остановка принятия антиукраинских законов, привлечение внимания общества к проблемам языковой политики в Украине».

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Национального университета «Львовская политехника» Юрий Михальчишин заявил, что еще «ничего не потеряно и борьба только начинается».

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