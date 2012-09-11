Луганские чернобыльцы возобновили протесты

{1-}Луганские чернобыльцы возобновили акцию протеста, установив около Луганской облгосадминистрации 16 палаток.

На акцию прибыли около 300 чернобыльцев из районов и городов области. Требования участников акции остаются прежними – выполнение ст. ст. 50, 54 чернобыльского закона в полном объеме, передает УНИАН. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС отмечают, что в Украине у одного государственного органа, ни у правительства, ни у Верховной Рады - нет полномочий сужать содержание и объем существующих прав и свобод инвалидов, установленных Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Участники акции сообщили, что вчера три их представителя вместе с заместителем Луганского губернатора Анатолием Ивченко уехали со своими требованиями в Киев. Им была обещана встреча с Сергеем Тигипко, но она не состоялась.

Как передали из Киева представители чернобыльцев, к ним «вышел клерк, забрал бумаги и все».

Кроме того, по словам чернобыльцев-делегатов, у них возникла проблема с отъездом домой. Так как билеты, которые были куплены властью, пообещали отдать только в том случае, если в Луганске прекратят акцию протеста. На данный момент они сами пытаются решить вопрос с отъездом.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на осень чернобыльцы запланировали масштабные акции протеста.

Фото: korrespondent.net

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