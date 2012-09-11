В Киеве ранили ножом кандидата в народные депутаты

{1-}Сегодня вечером в Киеве неизвестные ранили ножом кандидата в народные депутаты Украины Олега Бойко. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в г. Киеве.

Информация о происшествии поступила по телефонной линии 102 от врачей скорой медицинской помощи.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы во главе с руководством Киевской милиции. Установлено, что инцидент с пострадавшим произошел в Днепровском районе неподалеку от дома, где он проживает, сообщает УНИАН.

По предварительным данным Бойко сначала был нанесен удар по голове сзади, после чего он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. В настоящее время пострадавший находится в больнице скорой медицинской помощи.

Милиция также установила, что незадолго до происшествия он посещал одну из местных жилищно-коммунальных контор, где по свидетельствам работников находился в нетрезвом состоянии.

Как отметили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в г. Киеве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.296 (хулиганство) Уголовного Кодекса Украины.

Ране Главред сообщал, что в Тепрнопольской области неизвестные до крови избили кандидата в депутаты от "Нашей Украины"

Фото ТСН

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