Тюремщики Тимошенко хотели снять с Власенко штаны

{1-}Сегодня защитнику экс-премьера Юлии Тимошенко Сергею Власенко один из сотрудников пенитенциарной службы предложил снять ремень и, возможно, брюки. Инцидент произошел во время его визита в больницу к Тимошенко. Об этом Власенко рассказал эфире 5 канала.

"Вот сегодня у нас была очень интересная ситуация, когда мне предложили снять ремень и возможно снять брюки. На мой вопрос: чем это регламентировано? Неуважаемый мной работник пенитенциарной службы сказал: вы знаете, у нас есть приказ. На вопрос: можно ли его номер (приказа), реквизиты, дату? Мне сказали: это секретный приказ, вы его сможете получить потом в Качановской колонии", - рассказал защитник, сообщает Украинская прада.

Кроме того Власенко заявил, что Государственная пенитенциарная служба не вправе ограничивать экс-премьера Юлию Тимошенко в общении с защитниками.

"Часть 3, статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса: "количество и продолжительность таких свиданий (имеются в виду свидания с защитниками) не ограничено". Это закон говорит: неограниченно. А пенитенциарная служба говорит: а мы ограничим", - отметил он.

Напомним, Государственная пенитенциарная служба Украины 11 сентября приняла решение ограничить посещения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Фото news2000.com.ua

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