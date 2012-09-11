Янукович рассказал Порошенко о плохом танцоре

{1-}Защитить национального машиностроителя можно применив утилизационный сбор наподобие введенного Россией, однако необходимо преодолеть сопротивление импортеров. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко во вторник в Днепропетровске на всеукраинском совещании по вопросам поддержки реального сектора экономики.

Он отметил, что сфера действия утилизационного сбора должна распространяться и на бывшую в употреблении сельскохозяйственную технику, передает Интерфакс-Украина.

"Поставить такую ставку утилизационного сбора, чтобы восьмилетние трактора не могли попасть в Украину. Мы можем и должны немедленно принять и выпустить проект постановления и закон", - заявил Порошенко.

По его словам, соответствующее постановление Кабинета министров было принято неделю назад, однако из-за активного сопротивления оно до сих пор не обнародовано.

"Я прошу помощи, господин президент", - сказал министр.

На это президент заметил: "Плохому танцору всегда что-то мешает".

"Что вы рассказываете и кому вы рассказываете? Я вам головы поотрываю, очень скоро. Сразу после выборов, если вы будете рассказывать и не делать. Я об этом сказал премьер-министру и сегодня вам говорю, всем остальным кто сидит здесь в первом ряду. Полтора месяца осталось. Хотите играть в политику - поиграете в политику. Рассказчики", - ответил на просьбу Янукович.

Как сообщал «Главред», премьер Николай Азаров заявлял, что импортируемые из России могут подорожать на 1 тыс. долл.

В документе прямо указывается, что эта мера вводится в ответ на действия России, которая ввела утилизационный сбор с 1 сентября. Его введение привело к подорожанию украинских автомобилей на 10-12%, отмечается в пояснительной записке к постановлению. В результате украинские компании рискуют потерять около 50% продаж - именно столько сейчас экспортируется в РФ, добавляют эксперты.

Напомним, что отечественная продукция находится в нижнем ценовом сегменте, который чувствителен даже к небольшим изменениям цены. А утилизационный сбор составляет для легковых автомобилей от 609 до 1370 долл. в зависимости от объема двигателя, для грузовиков - 4500-12100 долл. в зависимости от тоннажа.

Фото president.gov.ua

Новости по теме:

Украина ответила России на объявление «автомобильной войны»

"Автомобильная война" с Россией может привести к подорожанию всех иномарок

Медведев подписал документ, означающий «автомобильную» войну с Украиной

Украина предложила, как избежать «автомобильной войны» с Россией

Россия объявила Украине новую «войну»- автомобильную

Украине грозит «автомобильная война» с Россией