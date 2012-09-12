В Париже допросили и арестовали бывшего премьера Франции

{1-}В Париже задержали бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена, сообщает ТСН.

Утром его вызвали на допрос в жандармерию по делу о финансовых злоупотреблениях в компании Реле Шато и впоследствии не отпустили. Руководитель компании Реле Шато является близким товарищем де Вильпена.

Сейчас он находится под следствием по обвинению в мошенничестве и организации преступной группировки. Французские правоохранители подозревают экс-премьера в покрывательстве финансовых махинаций в компании Реле Шато.

Основанием для подозрений стали записи телефонных разговоров де Вильпена. Доминик де Вильпен занимал должность главы правительства Франции в 2005-2007 годах.

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