Кира Найтли уйдет из кино ради семейной жизни

{1-}Популярная британская актриса, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" Кира Найтли готовится оставить кинематограф ради семьи. Сейчас светские хроникеры активно обсуждают бракосочетание голливудской звезды и музыканта Джеймса Райтона, которое, по слухам, должно состояться во Франции.

Несмотря на то что пока даже официально не объявлена дата свадьбы Киры Найтли и ее избранника, музыканта инди-рок-группы Klaxons Джеймса Райтона, сообщается, что голливудская актриса уже решилась пойти на радикальный шаг и готова ради семьи оставить кинематограф, пишет Дни.ру.

Между тем зарубежные журналисты сообщают, что бракосочетание Найтли и Райтона должно состояться, предположительно, во Франции. После этого радостного события Кира уйдет из кино, чтобы быть примерной женой и матерью. По ее мнению, супружеская жизнь и карьера не очень совместимы. Однако стоит отметить, что голливудская актриса планирует оставить кино не навсегда, а лишь на время.

Напомним, в конце мая представительница Киры Найтли сообщила радостное известие: "Я могу подтвердить, что Кира обручилась с Джеймсом Райтоном". Со своим возлюбленным звезда "Гордости и предубеждения" познакомилась в гостях у подруги Алексы Чанг. В окружении актрисы рассказывают, что мысль – пора под венец – пришла Кире еще год назад, когда она побывала на свадьбе старшего брата Калеба. Тогда же она познакомила и своих родителей с новым возлюбленным.

Со своим возлюбленным, Джеймсом Райтоном, Кира Найтли встречается чуть менее года. Пара старается не афишировать своих отношений. Они не выходят вместе в свет, а их совместные фотографии могут делать только папарацци, привычно выслеживающие звезд в самых непредсказуемых местах. О предстоящей свадьбе ни Найтли, ни Райтон даже не заговаривают со светскими хроникерами.

Отметим, что Кира Найтли довольно быстро и легко пережила расставание с предыдущим бойфрендом и актером Рупертом Френдом, с которым встречалась пять лет, а познакомилась во время съемок фильма "Гордость и предубеждение".

Новости по теме:

Свадебный переполох: сколько стоит пожениться в Украине

Экс-президента Израиля отпустили из тюрьмы на свадьбу сына

В Китае устраивают свадьбы для покойников