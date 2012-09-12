Блохин: лучшего старта и придумать нельзя

{1-}Тренер сборной Украины Олег Блохин считает очень удачным старт украинцев в матче со сборной Англии в отборочном цикле Чемпионата мира-2014.

football.ua . "Лучшего старта и придумать нельзя. Играть на Уэмбли первую игру и сыграть удачно. В первом тайме мы создали Англии проблемы, и они не могли их решить. У нас были очень хорошие моменты. В первом тайме мы имели преимущество и выигрывали. Но игра заканчивается на 90-й минуте. Молодые ребята побоялись обыграть Англию на Уэмбли", - заявил Блохин, пишет

"Таков футбол. Без ошибок его не бывает. Сыграли хорошую игру, будем разбирать ошибки, но я доволен, что мы взяли одно очко. Англия прибавила, а мы не разобрались. Всегда так бывает. Но мы не играли на удержание. Да, мы подсели, но до этого мы играли в хороший футбол. Жалко, что упустили победу. Мы четко разобрали сборную Англии, но это хорошая команда, за всем уследить невозможно", - отметил Олег Владимирович.

"Никогда никого не хвалю, но Зозуля первый раз попал в такую кашу и сыграл очень хорошо. Двадцать два года человеку! В чемпионате Украины такого накала нет. Если у Англии выходит молодой игрок, то он уже играл в АПЛ, ему намного легче", - подчеркнул тренер Украины.

"Мы будем бороться за лидерство с Англией, Польшей и Черногорией, так что очко на выезде это плюс. Но если мы не возьмем очки с Молдовой и Черногорией, это очко ничего не будет стоить".