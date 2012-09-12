Экс-судья Зварич отремонтировал половину колонии и перевелся в Киев

Знаменитый узник Менской исправительной колонии — бывший судья Игорь Зварич, который год назад был приговорен к 10 годам тюрьмы за взятки, уехал в Киев. Об этом не называя источника сообщает «Сегодня».

«Его увезли. А до этого, говорят, Зварич полколонии отремонтировал. Якобы ему могут за это и срок скостить. А еще его бывшие соседи рассказывают, что он на зоне занимался на тренажерах, тягал гири», рассказал источник издания.

Факт, что экс-судья уже не томится в колонии, подтвердил и его адвокат Станислав Цветинский: «Мой подзащитный сейчас в киевском СИЗО, ждем рассмотрения кассации. Она назначена на октябрь».

Ранее «Главред» сообщал, что 20 сентября 2011 Оболонский райсуд Киева приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы и конфискации всего имущества. Кроме того, он лишен права занимать любые должности в судах и выполнять организационно-исполнительные функции в государственных учреждениях сроком на 3 года.

фото: nbnews.com.ua

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